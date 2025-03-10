Задержан иностранный гражданин, у которого обнаружено более 300 тыс. фальшивых долларов, - МВД

Оперативные подразделения МВД провели спецоперацию по поимке распространителей фальшивых денег. Об этом сообщает пресс-служба МВД.



По данным ведомства, получена информация о том, что гражданин планирует приобрести криптовалюту (несколько сотен USDT) и, возможно, расплатиться поддельными купюрами.



«Сотрудниками ГУУР МВД на территории Бишкека по подозрению в совершении преступления задержан иностранный гражданин С.И. 2001 года рождения, ранее неоднократно судимый на родине.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 233 «Подделка денег и ценных бумаг», - говорится в сообщении.

В ходе личного досмотра у задержанного лица обнаружены и изъяты денежные средства в размере $362,9 тыс., которые оказались поддельными. Подлинными оказались только $900. Указанный гражданин задержан и водворен в ИВС ГУВД города Бишкек.



В настоящее время проводится работа по установлению и задержанию остальных участников преступной группы. Следствие по уголовному делу продолжается.