Задержан иностранный гражданин, у которого обнаружено более 300 тыс. фальшивых долларов, - МВД

Оперативные подразделения МВД провели спецоперацию по поимке распространителей фальшивых денег. Об этом сообщает пресс-служба МВД.
По данным ведомства, получена информация о том, что гражданин планирует приобрести криптовалюту (несколько сотен USDT) и, возможно, расплатиться поддельными купюрами.
«Сотрудниками ГУУР МВД на территории Бишкека по подозрению в совершении преступления задержан иностранный гражданин С.И. 2001 года рождения, ранее неоднократно судимый на родине.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 233 «Подделка денег и ценных бумаг», - говорится в сообщении.
В ходе личного досмотра у задержанного лица обнаружены и изъяты денежные средства в размере $362,9 тыс., которые оказались поддельными. Подлинными оказались только $900. Указанный гражданин задержан и водворен в ИВС ГУВД города Бишкек.
В настоящее время проводится работа по установлению и задержанию остальных участников преступной группы. Следствие по уголовному делу продолжается.