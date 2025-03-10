Из Кыргызстана в США экстрадировали подозреваемую в визовом мошенничестве

«Данхонг «Жан» Чен была экстрадирована из Кыргызской Республики в Соединённые Штаты на прошлой неделе. Это первое экстрадирование из КР в США по федеральным уголовным обвинениям, сообщает посольство США в Бишкеке у себя на странице в соцсети.



По данным Минюста США, Данхонг «Жан» Чен, также известная как Мария София Тейлор, 60 лет, ранее проживавшая в Аттертоне, штат Калифорния, и её бизнес-партнёр и бывший супруг, Цзяньюнь «Тони» Е, были обвинены федеральным большим жюри в марте 2019 года.



Обвинительное заключение, состоящее из 14 пунктов, утверждает, что обвиняемые совершили визовое мошенничество и связанные с ним преступления для получения иммиграционных льгот для более чем 100 иностранных инвесторов через программу виз EB-5, основанную на трудовой иммиграции. В 2021 году Е признал себя виновным в визовом мошенничестве и препятствовании расследованию и был приговорён к 12 месяцам федерального тюремного заключения. Он уже отбывал этот срок и был освобождён.



Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала гражданский иск в октябре 2018 года против Чен и других, обвиняя её в неправомерном привлечении инвестиций и других нарушениях закона. Согласно судебным документам, сразу после подачи гражданского иска SEC Чен покинула США и скрывалась, пока не была арестована в Кыргызской Республике по запросу США.



Исполняющий обязанности генерального прокурора США Патрик Д. Роббинс, специальный агент ФБР Санжай Вирмани и инспектор Генеральной прокуратуры SEC (SEC OIG) Дебора Джеффри сделали официальное заявление.



Согласно обвинительному заключению, Чен была единственным партнёром в юридической фирме Jean D. Chen в Сан-Хосе, которая заявляла о своей специализации на иммиграционном праве. Чен готовила и подавала в Службу гражданства и иммиграции США (USCIS) подложные документы с фальшивыми подписями, в которых неверно описывалось, как заявители могут соответствовать требованиям программы EB-5.



В рамках программы EB-5 иностранные граждане могут получить постоянное место жительства в США (так называемую «грин-карту») при инвестировании в квалифицированные предприятия в США. Иностранные инвесторы, соответствующие требованиям программы, сначала получают условное постоянное место жительства на два года. По истечении двух лет они могут подать заявление на получение постоянного места жительства. Для получения постоянного места жительства инвестиции должны составлять $500,000, если они сделаны в регионах с низким уровнем безработицы; если инвестиции не сделаны в таких районах, минимальная сумма инвестиций составляет $1,000,000. В рамках программы EB-5 можно создавать «региональные центры» для привлечения инвестиций в рамках определённых географических зон. Юридическая фирма Jean D. Chen, которой управляла Чен, представляла клиентов, инвестировавших около $52,000,000 в проекты по программе EB-5.



Обвинительное заключение утверждает, что Чен незаконно получила иммиграционные льготы через программу EB-5 от имени своих клиентов, среди прочего, фальсифицируя документы для сокрытия истинного владельца и характера регионального центра. В частности, в 2014 году Чен приобрела Golden State Regional Center и другие предприятия, а вскоре после покупки передала права собственности фиктивному владельцу без его ведома. Чен подала документы в USCIS с просьбой продолжить признание Golden State Regional Center как регионального центра, уполномоченного продвигать инвестиции EB-5 в Южном заливе.



Обвинительное заключение также обвиняет Чен в препятствовании правосудию в связи с расследованиями SEC и ФБР, в том числе в том, что она требовала от одного человека предоставить ложные ответы следователям SEC и поручила удалить электронные письма, имеющие отношение к расследованиям SEC и ФБР по делу о визовом мошенничестве.



Если Чен будет признана виновной, ей грозит максимальный срок наказания до 10 лет и штраф в размере $250,000 по каждому пункту визового мошенничества; пять лет и максимальный штраф $250,000 по обвинению в препятствовании правосудию; 20 лет и максимальный штраф $250,000 по обвинению в препятствовании правосудию; а также минимальный срок в два года, который будет отбываться одновременно с другими уголовными приговорами, и максимальный штраф в размере $250,000 за кражу личных



Помощник прокурора США Ллойд Фарнхэм ведёт дело с помощью Сьюзен Крейдер. Прокурорская деятельность является результатом расследования ФБР и SEC OIG. Офис международных дел Министерства юстиции США сотрудничал с правоохранительными органами Кыргызской Республики для обеспечения ареста и экстрадиции Чен в США, и Министерство юстиции США выражает благодарность за сотрудничество и помощь, оказанную Генеральной прокуратурой Кыргызской Республики.

Источник: АКИpress