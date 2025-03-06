ГКНБ задержал бывшего главу Департамента транспорта Бишкека Улана Уезбаева и его подчиненного

Задержаны бывшие руководители Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры мэрии Бишкека.



Подозреваемые заключили невыгодной контракт с зарубежной компанией по реализации проекта «Автоматизированная система управления дорожным движением» (АСУДД). В связи с чем по данному факту возбуждено уголовное дело.



По версии следствия, при реализации проекта «АСУДД» должностные лица Департамента транспорта без проведения соответствующего технико-экономического обоснования и подготовки светофорных объектов заключили договор методом прямого закупа с зарубежной компанией на сумму 128 млн сомов на 21 светофорный перекресток (светофорные объекты на улице Байтик Баатыра — от ул.Куренкеева до ул.А.Токомбаева и по ул. А.Токомбаева до ул.Жетикашкаева).



«С учетом нарастающего недовольство жителей столицы по вопросу транспортного коллапса и отсутствием заявленных результатов проекта мэрией Бишкек была создана рабочая комиссия по анализу реализации проекта, по результатам которого выявлены грубые нарушения, выражающиеся в том числе в завышении цен на приобретаемую технику на сумму более 18 млн сомов.



Указанный проект был направлен на автоматизацию управления дорожным движением для минимизации пробок, однако фактически с учетом технических недоработок требует постоянного вмешательства сотрудников УПСМ для регулирования работы светофоров, что также подтверждает неэффективность данного проекта.», - говорится в сообщении.



В итоге в СИЗО были водворены бывший директор Департамента транспорта У.У.К. и бывший директор МП «Дорожно-транспортная инфраструктура» С.Р.М. В рамках следствия устанавливают других причастных к преступлению.



Под данные инициалы подходят Уезбаев Улан Калмурзаевич, возглавлявший Департамент транспорта с 13 ноября 2023 года по 16 января 2024 года, и Ренат Султамамытов — бывший директор МП «Дорожно-транспортная инфраструктура».



Справка ГКНБ: Проект «АСУДД» является одним из основных проектов Концепции Умного города, т.к учитывая рост численности населения в г.Бишкек и увеличение интенсивности движения на городских улицах, ограниченность полос отвода, возникает острая необходимость управления городской мобильностью с помощью цифровых интеллектуальных технологий, одним из таких решений выступает автоматизированная система управления дорожным движением с адаптивным функционалом.



13 февраля 2024 года на заседании в Жогорку Кенеше мэр Бишкека Айбек Джунушалиев сообщал, что они заключили договор с российской компанией, это автоматизированная система управления дорожным движением.



«Контракт заключен на 128 млн сомов. Мы предполагаем, что на первом этапе автоматизируем 21 улицу. В дальнейшем есть наработки и договоренности с Российско-Кыргызским фондом о выделении около 350 млн сомов, чтобы реализовать проект на территории города. АСУДД предполагает, что мы устанавливаем умные светофоры, которые в час пик будут регулировать дорожное движение», - сказал он.



На сайте мэрии Бишкека есть публикация за 12 марта 2024 года, в которой говорится проект по внедрению АСУДД («Умный светофор») реализован совместно с IT-компанией Sitronics Group.