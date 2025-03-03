ГКНБ задержал подозреваемого, когда он пытался покинуть Кыргызстан

Задержан подозреваемый в призывах к массовым беспорядкам.



По версии следствия, пользователь соцсети Facebook «Ж.Б.» публиковал провокационные посты, чтобы дестабилизировать общественно-политическую ситуации в Кыргызстане. Данный факт был зарегистрирован по ст.278 ч.3 («Призывы к активному неподчинению законным требованиям представителей власти и к массовым беспорядкам, а равно призывы к насилию над гражданами») УК КР.



Спецслужбы установили личность пользователя. Им оказался Б.Ж.А. Его задержали в аэропорту «Манас», когда он пытался вылететь в Москву.



Задержанный водворен в СИЗО-1. Ведется следствие.