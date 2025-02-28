Братья Сабырбековы находятся в СИЗО-1

Братья Автандил и Тариэль Сабырбековы содержатся в СИЗО-1, сообщили 28 февраля редакции «Сводка АКИpress» в пресс-службе Первомайского райсуда.



Ранее журналист Болот Темиров написал в соцсетях, что Сабырбековых отпустили из-под стражи.



Братья обвиняются по ст.282 ч.3 («Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с целью сбыта») УК КР. В Первомайском райсуде рассматривается дело в отношении них и находится на стадии допроса свидетелей. Следующее заседание состоится 4 марта.



Автандил Сабырбеков — бывший жених племянницы президента Садыра Жапарова Лаззат Нуркожоевой.



10 июля 2024 года пресс-секретарь президента Аскат Алагозов заявлял, что основной целью Автандила Сабырбекова было «найти людей во власти («крышу») для защиты его противоправной деятельности».



Нуркожоева в феврале 2025 года вышла замуж за спортсмена Амантура Исмаилова.

Источник: АКИpress