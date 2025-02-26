В Бишкеке задержана подозреваемая в сутенерстве. Она ранее была судима

В Бишкеке задержана подозреваемая в организации интим-притона, сообщили 26 февраля в пресс-службе УВД Первомайского района.



22 февраля в милицию поступила информация, что ранее судимая девушка организовала бордель. Данный факт был зарегистрирован по ст.160 («Содействие проституции и разврату») УК КР.



Милиционеры задержали подозреваемую А.Р., 1998 года рождения. Ее водворили в ИВС.



В рамках следствия устанавливают ее причастность к аналогичным преступлениям.