В Бишкеке задержана подозреваемая в организации интим-притона, сообщили 26 февраля в пресс-службе УВД Первомайского района.
22 февраля в милицию поступила информация, что ранее судимая девушка организовала бордель. Данный факт был зарегистрирован по ст.160 («Содействие проституции и разврату») УК КР.
Милиционеры задержали подозреваемую А.Р., 1998 года рождения. Ее водворили в ИВС.
В рамках следствия устанавливают ее причастность к аналогичным преступлениям.
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В Бишкеке задержана подозреваемая в сутенерстве. Она ранее была судима
В Бишкеке задержана подозреваемая в организации интим-притона, сообщили 26 февраля в пресс-службе УВД Первомайского района.