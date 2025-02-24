Задержаны подозреваемые в подготовке массовых беспорядков. Среди них бывший депутат ЖК

Задержаны подозреваемые в подготовке массовых беспорядков, сообщили 24 февраля в пресс-службе МВД.



20 декабря 2024 года в милицию поступила информация, что несколько членов ОО «Кырк уруу жети дубан ынтымагы» проводят регулярные встречи, где обсуждают подготовку массовых беспорядков. Кроме этого, они призывают граждан к акциям протеста и митингам с погромами.



В связи с этим данный факт был зарегистрирован по ст. 278 («Организация массовых беспорядков, сопровождающихся насилием») УК КР.



24 февраля Следственная служба МВД провела обыски в домах подозреваемых, где нашли:



гранаты;

обрезы;

пистолет;

боеприпасы;

камуфляж;

наркотики;

религиозную литературу;

балаклавы;

инструкции по организации массовых беспорядков;

холодное оружие;

госномера;

мобильные телефоны;

флеш-карты;

и другое.

В Следственную службу были доставлены:



У.К., 1963 года рождения;

Ч.А., 1956 года рождения;

И.К., 1983 года рождения;

Н.К., 1965 года рождения;

И.Д., 1969 года рождения;

Т.Дж., 1965 года рождения;

О.И., 1967 года рождения;

И.Дж., 1979 года рождения;

А.К., 1975 года рождения;

У.К., 1968 года рождения;

К.Б., 1961 года рождения.

Все они задержаны и водворены в ИВС.



Среди них есть бывший депутат Жогорку Кенеша. По данным источников редакции «Сводка АКИpress», речь идет о Керимбекове Бакыте Макеновиче — в 2000 году, а также с 2002 по 2005 годы он был депутатом Законодательного собрания ЖК КР.

