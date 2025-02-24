Задержаны подозреваемые в подготовке массовых беспорядков, сообщили 24 февраля в пресс-службе МВД.
20 декабря 2024 года в милицию поступила информация, что несколько членов ОО «Кырк уруу жети дубан ынтымагы» проводят регулярные встречи, где обсуждают подготовку массовых беспорядков. Кроме этого, они призывают граждан к акциям протеста и митингам с погромами.
В связи с этим данный факт был зарегистрирован по ст. 278 («Организация массовых беспорядков, сопровождающихся насилием») УК КР.
24 февраля Следственная служба МВД провела обыски в домах подозреваемых, где нашли:
гранаты;
обрезы;
пистолет;
боеприпасы;
камуфляж;
наркотики;
религиозную литературу;
балаклавы;
инструкции по организации массовых беспорядков;
холодное оружие;
госномера;
мобильные телефоны;
флеш-карты;
и другое.
В Следственную службу были доставлены:
У.К., 1963 года рождения;
Ч.А., 1956 года рождения;
И.К., 1983 года рождения;
Н.К., 1965 года рождения;
И.Д., 1969 года рождения;
Т.Дж., 1965 года рождения;
О.И., 1967 года рождения;
И.Дж., 1979 года рождения;
А.К., 1975 года рождения;
У.К., 1968 года рождения;
К.Б., 1961 года рождения.
Все они задержаны и водворены в ИВС.
Среди них есть бывший депутат Жогорку Кенеша. По данным источников редакции «Сводка АКИpress», речь идет о Керимбекове Бакыте Макеновиче — в 2000 году, а также с 2002 по 2005 годы он был депутатом Законодательного собрания ЖК КР.
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Задержаны подозреваемые в подготовке массовых беспорядков. Среди них бывший депутат ЖК
Задержаны подозреваемые в подготовке массовых беспорядков, сообщили 24 февраля в пресс-службе МВД.