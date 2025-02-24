ГКНБ КР: О возвращении государству незаконно выведенного в частную собственность маслозавода в г.Баткен

ГКНБ КР в рамках проводимой работы выявлен факт незаконного вывода в частную собственность обществом с ограниченной ответственностью маслозавода, расположенного в г.Баткен.

В результате проведенных следственно-оперативных мероприятий в рамках зарегистрированных в АИС ЖУИ ЕРП материалов, организация признав незаконность своих действий добровольно передала на баланс государства.

ГКНБ продолжает работу по выявлению объектов социальной инфраструктуры и земельных участков, незаконно выведенных в частную собственность.