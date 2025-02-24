Бишкеке задержан подозреваемый в мошенничестве

Задержан подозреваемый в мошенничестве, сообщили 24 февраля в пресс-службе УВД Первомайского района.



13 февраля в милицию обратился житель столицы. По его словам, 21 декабря 2024 года он отдал знакомому свою машины «Лексус» стоимостью $27 тыс. и «Хёндай Соната» стоимостью $15,5 тыс. на совместный бизнес. Но в итоге тот его обманул и скрылся.



Данный факт был зарегистрирован по ст.209 («Мошенничество») УК КР.



Сотрудники милиции задержали подозреваемого Д.Д., 1991 года рождения. Его водворили в ИВС.



Устанавливается причастность задержанного к другим преступлениям. Ведется следствие.

