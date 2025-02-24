В Оше государству возвращён земельный участок Молочно-товарной фермы, - ГКНБ

ГКНБ Кыргызской Республики в рамках проводимой работы по возврату незаконно приватизированных объектов государственной собственности, выявлены нарушения при приватизации земельного участка ранее принадлежащего Молочно-товарной ферме Алайского района Ошской области.

Установлено, что указанный земельный участок в 1995 году был приватизирован в частную собственность с нарушением ряда законодательств Кыргызской республики.

При этом, в рамках следствия владелец данного земельного участка М.С.Ж. был задержан при даче взятки сотруднику ГКНБ КР за прекращение проверки.

В результате принятых мер, собственник земельного участка Молочно-товарной фермы Алайского района Ошской области, осознавая противоправность владения данным имуществом, добровольно возвратил на баланс государства вышеотмеченный земельный участок.

ГКНБ Кыргызской Республики продолжаются соответствующие мероприятия по возврату незаконно приватизированных объектов государственной собственности.