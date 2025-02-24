Житель Токтогула организовал нарколабораторию у соседа и заставлял своих работников делать гашиш, - ГКНБ

ГКНБ КР в рамках противодействия незаконному обороту наркотических средств пресечена незаконная деятельность преступной группы, занимающейся изготовлением, хранением и реализацией наркотических средств.

Установлено, что в с. Буракан Токтогульского района гражданин «О.У.А.» организовал кустарное производство гашиша в доме соседа, воспользовавшись постоянным отсутствием хозяев дома, складировал собранную марихуану и с применением различных прекурсоров изготавливал гашиш для последующей реализации.

По месту жительства «О.У.А.» позиционировал себя в качестве члена ОПГ, неоднократно вступал в конфликты с местными правоохранительными органами, а также принуждал работников своего подсобного хозяйства к сбору дикорастущей конопли и изготовлению гашиша.

12 февраля 2025 года в рамках возбужденного уголовного дела при проведении обысков по местам жительства подозреваемых обнаружена и изъята крупная партия наркотических средств общим весом 35 кг (гашиш и марихуана), а также оборудование для изготовления наркотических средств.

В настоящее время «О.У.А.» и двое жителей указанной местности «Э.Р.А.», «Д.Н.Н.» водворены в СИЗО ГКНБ КР, ведётся следствие.