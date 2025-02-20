Задержан телефонный террорист, сообщивший о бомбе в ТРЦ Asia Mall

Задержан подозреваемый в телефонном терроризме, сообщили 20 февраля в пресс-службе ГУВД Бишкека.



Примерно в восемь вечера 19 февраля в милицию поступил звонок от мужчины. Он заявил, что в ТРЦ Asia Mall якобы заложена бомба. После проверки информация оказалась ложной.



В связи с чем данный факт был зарегистрирован по ст.259 («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма») УК КР.



Оперативники Службы по противодействию экстремизму и незаконной миграции ГУВД Бишкека и сотрудники столичного Управления ГКНБ задержали подозреваемого А.И., 1991 года рождения. Его водворили в ИВС.



В милиции отметили, что из-за таких ложных сообщений правоохранительные органы тратят значительные силы. Кроме этого, организации и предприятия несут финансовый урон.

