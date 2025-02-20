Барбер вымогал 20 тыс. сомов у девушки, угрожая распространением ее интимных фото

Задержан подозреваемый в вымогательстве, сообщили 20 февраля в пресс-службе УВД Октябрьского района.



31 января в милицию обратилась с заявлением жительницы столицы. По ее словам, в соцсетях она познакомилась с парнем, а с 28 января он начал вымогать у нее 20 тыс. сомов, в противном случае обещая распространить ее интим-фото.



Данный факт был зарегистрирован по ст.208 («Вымогательство») УК КР.



Оперативники Октябрьского РУВД при участии бойцов спецназа задержали подозреваемого А.М., 2001 года рождения. Его водворили в ИВС.



Задержанный работает мужским мастером-парикмахером в Бишкеке.



Милиция не исключает, что задержанный причастен к другим аналогичным преступлениям. В связи с чем правоохранительные органы просят всех, кто пострадал от действий подозреваемого или владеет какой-либо информацией, сообщить по следующим номерам телефонов: 0 (559) 00-99-99 или 102.