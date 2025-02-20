Задержаны бывший председатель Центрального комитета профсоюза работников образования и экс-директор детского лагеря «Гвоздика»

Государственным комитетом национальной безопасности Кыргызской Республики в рамках проводимых мероприятий по искоренению системной коррупции в государственных органах, предприятиях и организациях, выявлен факт незаконного отчуждения недвижимого имущества Федерации профессиональных союзов Кыргызстана.

В ходе проводимых следственно-оперативных мероприятий в рамках уголовного дела, возбужденного по статье 336 «Коррупция», 19 февраля с.г. задержаны и водворены в ИВС СИЗО ГКНБ КР бывший председатель Центрального комитета профессионального союза работников образования и науки КР Федерации профессиональных союзов КР А.Т. и бывший директор детского лагеря «Гвоздика» ФПК КР Б.Б., подозреваемые в организации коррупционной схемы по незаконному отчуждению детского лагеря «Красная Гвоздика» в с.Таш-Добо, Аламудунского района Чуйской области и Дома отдыха «Ак-Суу», расположенного в Ак-Сууйском районе Иссык-Кульской области.

В настоящее время ведутся соответствующие следственно-оперативные мероприятия в отношении задержанных лиц.