Мошенники оформляли кредиты на сумму более 10 млн сомов. В МВД рассказали подробности

Установлены факты ранее совершенных противоправных деяний, повлекших причинение значительного ущерба. Об этом сообщила пресс-служба МВД.



«К указанным фактам причастны трое жителей Кара-Суйского района, в том числе сотрудник филиала государственного учреждения «Кадастр» (ныне Государственное агентство по земельным ресурсам, кадастру, геодезии и картографии)», - говорится в сообщении.



В настоящее время проводятся следственные мероприятия по материалам, выделенным в отдельное производство.

По имеющимся данным, в Кара-Суйском районе в период времени с 2018 по 2023 год указанными лицами были подделаны документы о якобы наличии в собственности жилья (домов). При этом, подтверждающие документы выдавались работником районного филиала государственного учреждения «Кадастр».



«В результате предоставления заведомо ложных сведений о наличии прав на объекты недвижимости злоумышленникам удалось провернуть махинации (указали более 10 объектов жилой недвижимости). На основании представления в финансовые учреждения (банк) недостоверных сведений об обстоятельствах, наличие которых предусмотрено в качестве условия для предоставления кредита (сведения об имуществе), ими были получены кредиты в размере более чем 10 млн сомов, которые так и остались неоплаченными. На самом деле на земельных участках не было никакого пригодного для проживания строения. Как оказалось, путем обмана в банки были заложены чужие объекты недвижимости — злоумышленники показывали специалистам финансового учреждения дома, принадлежащие совсем другим гражданам и получали кредиты», - говорится в сообщении.



В результате нескольким финансовым учреждениям причинен значительный ущерб.



«Расследованием уголовного дела, возбужденного по ст. 379 ч.2 «Подделка документов»; ст. 209 ч.2., ч.4. «Мошенничество в особо крупном размере» УК КР, занимается Следственная служба УВД Ошской области. В качестве потерпевших выступают финансовые учреждения (три банка), а также 15 граждан.



По подозрению в совершении преступления задержаны трое жителей Кара-Суйского района: специалист районного филиала государственного учреждения «Кадастр», а также двое граждан (одна из них женщина). Имеются также результаты почерковедческой экспертизы - установлен исполнитель поддельной подписи в одном из документов. Решением суда в отношении указанных лиц избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Расследование продолжается», - сообщает МВД.



Ранее сообщалось, что в начале 2024 года в Кара-Суйском районе была также задержана целая группа лиц по подобным множественным фактам противозаконных действий. Им инкриминируется несколько статей Уголовного Кодекса КР. Речь идет о 49 эпизодах злоупотребления служебным положением, подделки документов, злоупотребления полномочиями служащими коммерческих или иных организаций.



«В деле фигурируют бывшие и действующие работники Кара-Суйского филиала Службы земельных ресурсов, районного управления архитектуры и градостроительства, а также начальник отдела одного из банков. Всего предъявлено обвинение более 10 лицам. Из них 5 человек находятся под стражей. Причиненный ими ущерб оценивается в несколько десятков миллионов сомов. Расследованием занималась Следственная служба УВД Ошской области. Материалы уголовного дела в прошлом году были направлены в суд. В настоящее время проходит судебный процесс», - говорится в сообщении.