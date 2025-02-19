Двух судисполнителей задержали за коррупцию прямо во время совещания с ГКНБ

ГКНБ КР в рамках проводимой работы противодействию коррупции в судебной системе, защите законных прав и интересов граждан, а также обеспечения верховенства закона выявлена и пресечена устойчивая коррупционная схема, организованная отдельными сотрудниками ПССИ Ленинского района г.Бишкек.

В ходе следствия установлено, что судебные исполнители капитан «А.А.А.» и лейтенант «М.Т.С.» в корыстных целях, для извлечения незаконных доходов в угоду свои меркантильным интересам при исполнении своих служебных обязанностей создавали различные условия для вымогательства и получения денег от граждан.

В частности, по итогам рассмотрения гражданских споров судебное решение обычно выносится в пользу одной из сторон, и судебные исполнители обязаны совершить определенные действия в ее интересах (наложить арест, взыскать задолженность, содействовать в возврате долга и др.). Однако, «А.А.А.» и «М.Т.С.» затягивали этот процесс, не выполняли свои функциональные обязанности до тех пор, пока им не выплатят незаконное денежное вознаграждение.

Другим примером является ненадлежащее исполнение своих функциональных обязанностей, не рассмотрение или затягивание сроков по различным вопросам – снятие ограничения на выезд на границе, не направление информации о погашении задолженности и др., вплоть до момента получения взятки за положительное решение.

18 февраля 2025 года в рамках уголовного дела указанные сотрудники по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 337 Уголовного кодекса КР («Злоупотребление должностным положением») и водворены в СИЗО ГКНБ КР.

В настоящее время продолжаются следственно-оперативное мероприятия по установлению и привлечению к ответственности других должностных лиц, причастных к указанным незаконным действием.

ГКНБ КР напоминает, что в целях создания действенных рычагов профилактики коррупционных и иных преступлений против интересов государственной и муниципальной службы, в законодательство внесены изменения в части уточнения, ужесточения наказания и установления ограничений.

То есть, на сегодняшний день устранены смягчающие нормы, позволяющие коррупционерам избегать реального наказания, теперь не будет возможности отделаться штрафом, а спустя некоторое время вернуться на службу. И задержанные «А.А.А.», «М.Т.С.» понесут максимально строгое наказание за совершенные коррупционные преступления, без каких-либо послаблений