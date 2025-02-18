Городская прокуратура возбудила уголовное дело по факту коррупции в сфере госзакупок

Городская прокуратура возбудила уголовное дело по факту коррупции в сфере госзакупок. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры города Бишкек.



Так, главный специалист по государственным закупкам департамента образования мэрии города Бишкек У.А. совместно со своим однокурсником М.А., являющимся директором ОсОО «А.», создали устойчивую коррупционную схему.



«В 2023-2024 годах ОсОО «А.» стало победителем 35 тендеров из 73, заключив контракт на общую сумму 57,5 млн сомов. В целях создания искусственной конкуренции в тендерах в качестве индивидуального предпринимателя формально принимала участие сноха директора ОсОО «А» Ж., однако, в 2023 году подано заявление об отмене налоговой регистрации ее ИП», - говорится в сообщении.

Кроме того, по двум контрактам, заключённым с ОсОО «А.», цены были завышены на 246,4 тыс. сомов и также было установлено, что ОсОО «А.» не уплатило налоговые платежи на сумму 1,5 млн сомов.



По данному факту в отношении сотрудников департамента образования мэрии города Бишкек возбуждено уголовное дело по статье 337 Уголовного кодекса («злоупотребление должностным положением»), и в настоящее время проводятся следственные действия.