Задержан и водворен в СИЗО судья Араванского районного суда

ГКНБ КР в ходе проводимой работы по выявлению, предупреждению и пресечению коррупционных проявлений в судебной системе, установлен факт злоупотребления должностным положением, служебного подлога и вынесения заведомо неправосудного решения со стороны судьи Араванского районного суда Ошской области.

Так, судья Араванского районного суда Ошской области Д.Н.Б. злоупотребляя своим должностным положением, преследуя корыстные интересы вынес заведомо неправосудное решение, признал право собственности на земельный участок, расположенный в Араванском районе за гражданкой З.Б.

При этом в основу этого решения легли показания свидетеля А.К., который к моменту судебного заседания, имевшего место 25 января 2023 года уже скончался. Согласно свидетельству о смерти А.К. следует, что последний скончался 01 января 2023 года.

Кроме этого, в соответствии с протоколом судебного заседания следует, что на процессе были также допрошены в качестве свидетелей Г.Э. и Ю.Т. Однако в ходе следствия установлено, что указанные лица вовсе не участвовали в судебных заседаниях и не давали какие-либо показания по обстоятельствам рассматриваемого дела судьей Д.Н.Б.

Вышеуказанные обстоятельства нашли свое подтверждение и показаниями свидетелей П.С. и Т.А., а также заключением судебно-почерковедческой экспертизы.

13 февраля 2025 года Совет судей Кыргызской Республики дал согласие на привлечение к уголовной ответственности судьи Д.Н.Б.

17 февраля 2025 года по результатам проведенных следственных действий Д.Н.Б. предъявлено обвинение по ст.337 ч.4(злоупотребление должностным положением), ст.346 ч.2 (служебный подлог) и ст.352 ч.1 (заведомо неправосудное решение) УК Кыргызской Республики и в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу с содержанием в СИЗО ГКНБ КР до конца срока следствия.