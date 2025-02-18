Судью Ленинского райсуда Мирзата Авазова привлекут к уголовной ответственности

Совет судей 13 февраля дал согласие на привлечение судьи Ленинского районного суда Авазова Мирзата Абдисатаровича к уголовной ответственности.



Согласно представлению Генпрокуратуры, Авазов подозревается по ст.337 ч.4 («Злоупотребление должностным положением, совершенные должностным лицом, занимающим ответственное положение») и ст.342 ч.3 п.1,2 («Получение взятки в особо крупном размере должностным лицом, занимающим ответственное положение») УК КР.



Также внесено предложение президенту Садыру Жапарову о временном отстранении от должности судьи Ленинского районного суда Мирзата Авазова.

Источник: АКИpress