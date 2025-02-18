В Таласской области ГКНБ выявил нелегально выданные земельные участки под строительство

ГКНБ КР в ходе проводимой работы установлено, что отдельными ответственными должностными лицами Бакай-Атинского района Таласской области в период с 2009 по 2024 годы за денежное вознаграждение осуществлялась незаконная выдача в частную собственность нетрансформированных земельных участков в количестве 163 единиц сельскохозяйственного назначения (категория «орошаемая пашня»), общей площадью 95,9 га, под индивидуальное жилищное строительство.

По данному факту 10 февраля т.г. задержан и водворен в ИВС ОВД г.Талас специалист по земельным вопросам Бакай-Атинского айылного аймака «А.О.».

В настоящее время ГКНБ КР продолжаются соответствующие следственно-оперативные мероприятия по установлению и привлечению к ответственности других вышестоящих должностных лиц, причастных к указанным незаконным действиям.