В Таласской области выявлена незаконная продажа государственного пруда на 874,5 тыс. сомов, - ГКНБ

11 февраля 2025 года, ГКНБ КР в ходе проведения проверок по незаконно переданным землям на территории Таласской области, выявлено, что Таласское рыбохозяйственное государственное предприятие, расположенное в селе Боо-Терек при Кумуштакской сельской управе Бакай-Атинского района Таласской области, по решению суда общей площадью 16,5 га прудом №1, незаконно продано через аукцион. По подозрению в организации аукциона и продаже пруда, государственным комитетом национальной безопасности были выявлены и задержаны следующие государственные служащие.

- Ш.А.Ж. - 1974 года рождения (Бакай-Атинский районный судебный исполнитель);

- Ж.Б.Н. - 1962 года рождения (начальник налоговой службы Бакай-Атинского района);

- Ч.М.А. - 1969 г.р. (лицо, незаконно купивший пруд).

В рамках исполнения следственных действий, вышеуказанные лица задержаны в Таласском областном изоляторе временного содержания сроком на 1 месяц.

В частности, они в своих интересах занизили стоимость указанного пруда на 874 500 сом и незаконно продали его.