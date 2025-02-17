В Бишкеке незаконно переданы государственные земли частному лицу, - Генпрокуратура

Возбуждено уголовное дело в отношении бывших сотрудников Орокского айыл окмоту, сообщили 17 февраля в пресс-службе Генеральной прокуратуры.



Прокуратура Бишкека выявила, что 29 февраля 2024 году 534 кв.метров (5,34 соток) земельного участка в селе Джал незаконно передали частному лицу К.Т.



Кроме этого, была создана комиссия по проведению земельной амнистии, на основании решения которой в незаконную собственность закреплены земельные участки 19 самовольно застроенных жилых домов общей площадью 2,06 га. Все это было сделано несмотря на указ президента от 29 сентября 2023 года, в котором запрещается трансформация земельных участков.



Данный факт был зарегистрирован по ст.337 («Злоупотребление должностным положением») УК КР. Расследованием занимается УВД Ленинского района.