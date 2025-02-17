В Таласе задержан начальник регионального отдела дорожного хозяйства при Минтрансе, - ГКНБ

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий была выявлена коррупционная схема в региональном отделе Министерства Транспорта и Коммуникации Кыргызской Республики по Таласской области.

В частности, установлено, что начальник Таласского регионального отдела №3 Департамента дорожного хозяйства при МТиК КР К.К.О, на систематической основе получал незаконные денежные вознаграждения от начальников Дорожно–эксплуатационных предприятий, для принятия выполненных работ по ремонту и строительству автодороги в Таласской области без замечаний, что отрицательно влияло на качество проложенных автодорог.

По данному факту 11 февраля 2025 года в рамках уголовного дела К.К.О. был задержан и водворен в ИВС ОВД по г.Талас.

В настоящее время, нами проводятся следственно-оперативные мероприятия по привлечению к уголовной ответственности других причастных лиц к данному факту.

ГКНБ КР призывает граждан информировать о коррупционных проявлениях в государственных учреждениях по тел. 312660475 анонимность гарантируется.