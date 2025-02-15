Житель Сосновки забил до смерти односельчанина, подозревая того в краже скота

Житель Сосновки обнаружил у себя в сарае односельчанина и забил того до смерти, подозревая в краже скота. Об этом сообщили в милиции.

Правоохранители рассказали, что 13 февраля в доме по улице Набережная был обнаружен труп 53-летнего К.Б. с признаками насильственной смерти.

В рамках уголовного дела по статье «Убийство» был задержан 37-летний житель Сосновки М.Б. Следствие установило, что он 12 февраля около 11:00 обнаружил в своем сарае К.Б. Подозревая его в краже скота, М.Б. избил односельчанина, и тот от полученных травм скончался.

Позже М.Б. был задержан и водворен в ИВС. Следствие по делу продолжается.