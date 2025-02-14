В Канте задержан школьник после драки с одноклассником, закончившейся смертью

Задержан подозреваемый в причинении тяжкого вреда здоровью, сообщили 14 февраля в пресс-службе ГУВД Чуйкой области.



Инцидент произошел в городе Кант.



25 января в милицию обратился местный житель. По словам заявителя, 22 января ученик 10 класса школы №3 избил его младшего брата Ч.Д., 2008 года рождения. Юношу доставили в больницу и 25 января он скончался, не приходя в сознание.



Данный факт был зарегистрирован по ст.130 («Причинение тяжкого вреда здоровью») УК КР.



По версии следствия, покойный был в ссоре со ссвоим одноклассником Р.А., 2008 года рождения. 22 января они поругались и решили продолжить разборки за пределами школы.



Примерно в половине первого дня они вышли со школы и направились на место. Там юноши устроили драку, после которой Ч.Д. попал в больницу.



Сотрудники милиции задержали Р.А. и водворили его в ИВС.



Также следователи направили в мэрию Канта постановление об устранении причин и условий, способствующих совершению данного преступления. В итоге директор школы №3 получил выговор, а соцпедагог освобожден от занимаемой должности.

