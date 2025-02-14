Сотрудники МВД задержали экс-замминистра энергетики при получении взятки в $20 тыс.

При получении части вымогаемой суммы денег в размере $20 тыс. 13 февраля 2025 года задержан бывший первый заместитель министра энергетики Т.Э. 1979 года рождения. Об этом сообщила пресс-служба МВД.



Установлено, что задержанный Т.Э. потребовал от иностранной инвестиционной компании $220 тыс. за содействие в открытии майнинговой фермы, при этом подделав документы с подписью действующего министра энергетики КР.



Он был назначен 22 июня 2022 года первым заместителем министра энергетики КР, а 14 сентября 2022 года был освобожден от занимаемой должности заместителя министра энергетики.

Следственная служба МВД КР возбудила уголовное дело по статье 343 ч.3 УК КР, подозреваемый задержан по подозрении в совершении преступления и водворен в ИВС города Бишкек. Следствие по уголовному делу продолжается.



В МВД сообщили, что в данное время продолжается работа по установлению лиц среди бывших руководителей и работников министерства энергетики причастных противоправным деяниям в энергетической отрасли.



Справка



Под инициалы МВД подпадает Эркин Тавашаров. Он был 20 июня 2022 года назначен заместителем министра энергетики КР, распоряжением Кабинета министров КР. 14 сентября 2022 года был освобожден от должности.



В тот период министром энергетики был Доскул Бекмурзаев. Он был назначен на эту должность указом президента КР Садыра Жапарова 13 октября 2021 года. 3 октября 2022 года он был освобождён от должности также указом президента.