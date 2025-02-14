Блогер планировала опорочить жителя Сузака фейковым компроматом, - ГКНБ

Задержана подозреваемая в вымогательстве.



По версии следствия, Instagram-блогер Р.к.Ч., имея 200 тыс. подписчиков, шантажировала жителя Сузакского район И.Т.Д., что распространит видео якобы с интимной связью со своей падчерицей. Как рассказали в ГКНБ, блогер угрозами заставила падчерицу И.Т.Д. сделать интим-снимки. Затем подозреваемая стала требовать у жителя Сузака 184 тыс. сомов, в противном случае она грозилась опубликовать фейковый компромат.



13 февраля блогера задержали и в рамках следствия устанавливают другие преступления. В связи с чем ГКНБ просит всех, кто пострадал от действий подозреваемой или владеет какой-либо информацией, сообщить в ГУ ГКНБ Жалал-Абадской области либо по номерам телефонов: 0 (995) 012-210, 0 (3722) 5-60-49.



