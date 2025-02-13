Гендиректора и учредителей компании «Элкат» водворили в СИЗО

Генерального директора и учредителей крупнейшего интернет-провайдера Кыргызстана — компании «Элкат» водворили в СИЗО до 3 апреля. Решение вынес Первомайский райсуд Бишкека

«Постановлением суда удовлетворено ходатайство руководителя следственной группы по ОВД ГСУ ГКНБ о заключении под стражу гендиректора компании Т.У.А. и учредителей К.З.М и Ш.С.И.» , - говорится в сообщении.

Всем троим вменяется статья 336 часть 1 («Коррупция — умышленные деяния, состоящие в создании противоправной устойчивой связи одного или нескольких должностных лиц, обладающих властными полномочиями, с отдельными лицами или группировками в целях незаконного получения материальных, любых иных благ и преимуществ»).

Напомним, ранее стало известно, что ГКНБ провел обыски в офисе компании «Элкат» и задержал гендиректора и учредителей ОсОО.

Управделами президента Каныбек Туманбаев назначил директором компании «Элкат» Нурадила Баясова, который ранее был заместителем главы Госипотечной компании.

Источник: Vesti.kg