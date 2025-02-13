Экс-глава Госфиннадзора Юруслан Тойчубеков заключен под стражу

Экс-председатель Государственной службы регулирования и надзора за финансовым рынком Юруслан Тойчубеков заключен под стражу на срок следствия до 5 апреля 2025 года.



Как сообщили Tazabek в Первомайском районном суде, постановлением Первомайского районного суда г.Бишкек от 13 февраля 2025 года,



ходатайство следователя ГСУ ГКНБ Кыргызской Республики о применении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Т.Ю.Ж. – удовлетворено.

В отношении Т.Ю.Ж., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом 4 части 2 статьи 221 УК Кыргызской Республики применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Статья 221. Организация финансовых пирамид



1. Создание финансовой пирамиды, то есть создание системы получения прибыли за счет привлеченных денежных средств, активов и имущества граждан путем перераспределения данных средств по структуре финансовой пирамиды, а равно организация или руководство финансовой пирамидой, если это сопряжено с причинением ущерба в крупном размере, -



наказываются лишением свободы на срок от трех до пяти лет.



11. Рекламирование финансовой пирамиды публично с использованием средств массовой информации и интернет-ресурсов, сопряженное с причинением ущерба в крупном размере, -



наказывается штрафом от 1500 до 2000 расчетных показателей.



2. Те же деяния:



1) сопряженные с извлечением дохода в особо крупном размере;



2) совершенные путем осуществления незаконных операций с использованием компьютерных, информационных или телекоммуникационных систем либо сетей или систем электронных платежей;



3) совершенные группой лиц;



4) совершенные группой лиц по предварительному сговору, -



наказываются лишением свободы на срок от пяти до восьми лет с конфискацией имущества.



Примечание. Финансовой пирамидой в настоящей статье считается создание, использование, эксплуатация или содействие развитию систем продаж, при которых потребитель платит за возможность получения компенсации (дохода), предоставляемой преимущественно за счет привлечения других потребителей к такой схеме, а не за счет продажи или потребления продукции.



(В редакции Закона КР от 11 мая 2023 года № 99)



История вопроса



Сотрудники ГКНБ задержали экс-председателя Государственной службы регулирования и надзора за финансовым рынком Юруслана Тойчубекова по делу MCN Coin, сообщали источники.



Подробности неизвестны. В ГКНБ не подтвердили, но и не опровергли эту информацию.



Справка



Необходимо усилить контроль и ответственность в отношении мошенников, просил 5 февраля депутат Бактыяр Калпаев в ходе заседания Жогорку Кенеша.



«В частности, предлагаются услуги MCNCoin, выдающих себя за представителей криптобиржи. Они обещают за 2 месяца приумножить вклады до 100 тыс. сомов, за год – до 100 тыс. долларов. По всему Кыргызстану они ходят и обманывают людей», - сказал Калпаев.



Компания MCNcoin не смогла зарегистрироваться в Кыргызстане. Об этом 27 января 2025 года сообщила президент Общественного объединения «Владельцы токенов MCNcoin» Нурбубу Кененбаева на пресс-конференции.



Финнадзор сообщал, что виртуальный актив MCN Coin не прошел государственную регистрацию и не включен в реестр разрешенных виртуальных активов в Кыргызстана.



Один из организаторов MCN Coin Исрадин Субанбеков в интервью Ала-тоо 24 признался, что Руслан Тойчубеков их направлял и давал советы.



«Мы открыли MCN Coin с Рыскулом Болотбековым, Мухтаром Бекмат уулу. Нас направлял и давал советы аксакал по имени Юруслан Тойчубеков. Мы работали незаконно по всем 7 областям страны, поскольку Финнадзор 5 раз отказались нас зарегистрировать», - говорил Субанбеков.

Источник: Tazabek