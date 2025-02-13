В YouTube появилось видео кыргызстанцев с призывами к халифату. Их задержали

Задержаны подозреваемые в пропаганде экстремистской идеологии, сообщили 13 февраля в пресс-службе ГУВД Чуйской области.



Оперативники Службы по противодействию экстремизму и незаконной миграции ГУВД Чуйской области 10 февраля выявили в YouTube аккаунт «Несомненное». Там опубликовали видео, на котором граждане Кыргызстана — члены запрещенной организации «Йакын-Инкар» — призывали к построению халифата.



Данный факт был зарегистрирован по ст.332 («Изготовление, распространение экстремистских материалов») УК КР.



В итоге сотрудники СПЭНМ ГУВД Чуйской области, ОВД Московского района и УГКНБ Чуйской области задержали подозреваемых К.Б., 1983 года рождения, К.Б., 1971 года рождения, С.К., 1978 года рождения, и Р.А., 1983 года рождения. Во время обыска у них нашли вещдоки. 12 февраля задержанных водворили в ИВС.



Ведется следствие.

