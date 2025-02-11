В Бишкеке задержан иностранец, которого Интерпол разыскивал за убийство

Задержан иностранный гражданин, который находился в розыске по линии Интерпола, сообщили 11 февраля в пресс-службе ГУВД Бишкека.



Камеры «Безопасной страны» зафиксировали А.К., 1965 года рождения. 11 февраля оперативники столичной милиции задержали его и водворили в ИВС.



По версии следствия, задержанный у себя на родине судим за убийство, похищение человека, вымогательство, наркоторговлю, незаконное хранение оружия. Кроме этого, он является членом ОПГ.



Задержанный находился в международном розыске за убийство. В рамках следствия устанавливают причастность иностранца к преступлениям в Кыргызстане.