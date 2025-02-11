Задержан иностранный гражданин, который находился в розыске по линии Интерпола, сообщили 11 февраля в пресс-службе ГУВД Бишкека.
Камеры «Безопасной страны» зафиксировали А.К., 1965 года рождения. 11 февраля оперативники столичной милиции задержали его и водворили в ИВС.
По версии следствия, задержанный у себя на родине судим за убийство, похищение человека, вымогательство, наркоторговлю, незаконное хранение оружия. Кроме этого, он является членом ОПГ.
Задержанный находился в международном розыске за убийство. В рамках следствия устанавливают причастность иностранца к преступлениям в Кыргызстане.
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В Бишкеке задержан иностранец, которого Интерпол разыскивал за убийство
Задержан иностранный гражданин, который находился в розыске по линии Интерпола, сообщили 11 февраля в пресс-службе ГУВД Бишкека.