Сотрудник Октябрьского РУВД подозревается в изнасиловании

Задержан лейтенант милиции по подозрению в изнасиловании, сообщили 10 февраля в пресс-службе ГУВД Бишкека.



6 февраля в столичную милицию обратилась 24-летняя девушка. По словам заявительницы, ее изнасиловали в гостинице по ул.Сары-Озон. Данный факт был зарегистрирован по ст.154 («Изнасилование») УК КР.



Оперативники Отдела внутренних расследований по городу Бишкек СВР МВД задержали подозреваемого. Им оказался сотрудник УВД Октябрьского района К.У. Его водворили в ИВС.

