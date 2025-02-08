В Бишкеке из офиса украли документы компании

Задержан подозреваемый в краже, сообщили 8 февраля в пресс-службе УВД Октябрьского района.



Преступление произошло 6 февраля в офисе компании по ул.Ибраимова. Оттуда украли документы компании.



Данный факт был зарегистрирован по ст.205 («Кража») УК КР.



По горячим следам оперативники Октябрьского РУВД задержали подозреваемого Н.Э., 1999 года рождения. Его водворили в ИВС.



В рамках следствия установлена причастность задержанного к аналогичным преступлениям. Милиция не исключает, что есть и другие. Правоохранительные органы просят всех, кто пострадал от действий подозреваемого или владеет какой-либо информацией, сообщить по следующим номерам телефонов: 0(504) 00-66-11 или 102.