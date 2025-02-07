В Чуйской области обнаружен крупный схрон с арсеналом оружия

В Чуйской области сотрудники милиции пресекли незаконный оборот оружия и боеприпасов, обнаружив крупный схрон и задержав подозреваемого.

Оперативная информация о незаконном обороте оружия на территории Чуйской области и Бишкека поступила в ГУВД 28 декабря 2024 года. По факту возбуждено уголовное дело по статье 267 «Незаконный оборот оружия, боеприпасов» УК КР.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлен и задержан подозреваемый — К.Д., 1984 года рождения. При обыске по месту его жительства в селе Новопокровка Иссык-Атинского района обнаружен внушительный арсенал:

карабин «Сайга»;

ружье ТОЗ;

травматический пистолет;

двуствольное ружье;

584 боевых патрона к автомату Калашникова;

7 трассирующих патронов;

более 680 патронов калибра 5×6 миллиметров;

магазины к карабину «Сайга», затворы от оружия;

баллоны с CO2, порох, дробь, гильзы, патроны в гильзах, капсулы;

ножи, кастет, бинокль;

8 мобильных телефонов.

Помимо этого, изъяты 2 магазина от карабина «Сайга», 2 затвора от оружия, 7 баллонов СО2, 8 банок пороха, литровая бутылка с дробью, 143 гильзы, 222 патрона в гильзах и 3 пачки капсул.

Назначены необходимые судебно-правовые экспертизы.

«В настоящее время ГУВД Чуйской области продолжает следственно-оперативные мероприятия по выявлению остальных лиц, причастных к совершению данного преступления», — говорится в сообщении.