ГКНБ: В Оше при получении взятки в $5000 задержан главный госинспектор Счетной палаты

ГКНБ КР в ходе проводимой системной работы по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений коррупционной направленности в государственных органах, 1 февраля 2025 года в рамках возбужденного ГКНБ КР уголовного дела по факту вымогательства взятки в размере 5000 долларов США с поличным при получении указанной суммы задержан инспектор Счетной палаты Кыргызской Республики Т.А.А.

Так, в период с 6 декабря 2024 года по настоящее время инспекторы Счетной палаты КР осуществляли проверку финансово-хозяйственной деятельности подразделений мэрии г.Ош.

При этом, руководитель группы проверяющих инспекторов Счетной палаты КР Т.А.А. в ходе проверки одного из структурных подразделений мэрии г.Ош, путем необоснованного затягивания сроков проверки и противоправными действиями, в целях положительного вынесения решения по итогам проверки, вымогал денежные средства в размере 5000 долларов США.

Задержанный водворен в ИВС СИЗО ГКНБ КР, следственно-оперативные мероприятия продолжаются.