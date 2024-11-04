Задержанного Нурлана Мотуева отпустили домой

Нурлана Мотуева, задержанного ранее по подозрению в возбуждении расовой, этнической, национальной, религиозной, межрегиональной вражды (розни), освободили под домашний арест. Об этом сообщили в Бишкекском горсуде.

Как уточняется, постановлением следственного судьи Свердловского райсуда от 1 ноября 2024 года ходатайство следователя СС УВД Свердловского района о проверке законности и обоснованности задержания удовлетворено.

Задержание М. Н. А. (Нурлана Мотуева) признано законным и обоснованным.

Также постановлением следственного судьи районного суда ходатайство следователя о применении меры пресечения в виде домашнего ареста удовлетворено до 29 декабря 2024 года.