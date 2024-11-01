На Иссык-Куле мужчина незаконно перевозил мясо горного козла. Ему грозит штраф

Инспекторы отдела контроля биоресурсов службы экологического и технического надзора Минприроды, провели рейд на автодороге, ведущей в урочище Ак-Суу Иссык-Кульской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По ее данным, в ходе рейда был остановлен белый легковой автомобиль, на котором гражданин М.Р. незаконно перевозил ориентировочно 25-30 килограммов сырого мяса горного козерога. На месте оформили протокол о правонарушении, материалы переданы в Ак-Суйский НИИБ Иссык-Кульской области.

В Минприроды напомнили, что в случае незаконного отстрела горного козла предусмотрена ответственность в виде штрафа на сумму 300 тысяч сомов.

Кроме того, инспекторы в грузовике ГАЗ-66 233 АС обнаружили огнестрельное оружие 12-го калибра без соответствующих разрешительных документов, 11 патронов к нему и 11 патронов калибра 7,62 и 39.

«Согласно статье 263 Кодекса о правонарушениях, на гражданина И.У. наложен штраф в размере 12,5 тысячи сомов», — отметили в Минприроды.