Активиста Афтандила Жоробекова суд оштрафовал на 70 тысяч сомов

Суд сегодня вынес решение по делу активиста Афтандила Жоробекова.
Об этом сообщила правозащитница Гульшайыр Абдирасулова.
По ее словам, суд признал обвиняемого виновным по статье 327 «Публичные призывы к насильственному захвату власти» УК КР. Мера пресечения изменена на подписку о невыезде до вступления в силу приговора.
Напомним, что Афтандил Жоробеков является организатором мирной акции в защиту флага. Он объявил автопробег, который должен был состояться 2 декабря 2023 года, но милиционеры препятствовали участникам и акция не состоялась. 9 декабря активист объявил о мирном собрании в сквере имени Максима Горького. Накануне этой акции его задержали и водворили в СИЗО-1.