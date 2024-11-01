В Кыргызстане задержали крупную партию метамфетамина

ГКНБ Кыргызской Республики в ходе оперативных мероприятий, направленных на пресечение международного наркоканала, при содействии сотрудников ГТС при Министерстве финансов КР, установлена и пресечена деятельность международной наркогруппировки, занимающейся транспортировкой наркотических средств – метамфетамин в особо крупном размере по маршруту «Пакистан – Афганистан-Узбекистан-Кыргызстан».

В октября 2024 года в процессе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий в г.Бишкек был задержан гражданин иностранного государства «С.У.», у которого были обнаружены и изъяты наркотические средства – метамфетамин общим весом 67,615 кг на сумму 300 миллионов сомов.

Установлено, что данный иностранный гражданин организовал отправку метамфетамина, прибывшего по вышеуказанному маршруту в г.Гонконг через Казахстан.

В рамках досудебного производства иностранец был водворен в ИВС СИЗО ГКНБ КР по подозрению в незаконном обороте наркотиков.

В настоящее время продолжаются оперативно-розыскные мероприятия по установлению других участников указанного преступления.