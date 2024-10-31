Экс-сотрудник НАН КР Жоомарт Карабаев освобожден из СИЗО

Экс-сотрудника НАН КР Жоомарта Карабаева, который содержался в СИЗО-1, отпустили под подписку о невыезде. Об этом сообщили в правозащитной организации "Кылым шамы".

Сегодня, 31 октября, Первомайский районный суд Бишкека удовлетворил ходатайство адвокатов об изменении меры пресечения на подписку о невыезде. Основная причина - состояние здоровья его матери, которая находится в больнице и нуждается в уходе.

Напомним, бывший сотрудник НАН КР Жоомарт Карабаев был задержан 3 июля по обвинению по статьям 278 "Массовые беспорядки" и 327 "Публичные призывы к насильственному захвату власти" УК КР.

По утверждению адвокатов, Карабаева арестовали из-за его публикаций в соцсетях и выступлений, в которых он рассказывал, что Национальная академия наук (НАН) дает экспертизу по уголовным делам под диктовку спецслужб. Речь идет в основном о политически мотивированных делах, направленных против политиков, активистов и журналистов.