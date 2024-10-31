Задержан подозреваемый в похищении и убийстве своей падчерицы

Оперативные сотрудники ГУВД Бишкека задержали подозреваемого в похищении и убийстве человека.



Как пишет пресс-служба ГУВД Бишкека, 30 октября 2024 года в УВД Первомайского района Бишкека обратилась гражданка М.Б.,1981 года рождения, сообщив, что ее муж Е.Б., 1972 года рождения, похитил ее дочь Д.П., 2007 года рождения, на автомашине марки BMW Х5.



Оперативники установили, что подозреваемый передвигался по территории Иссык-Кульской области на автомобиле другой марки. Совместно с оперативными работниками ОВД Иссык-Кульской области мужчину задержали при попытке суицида.



Было установлено, что им было совершено убийство несовершеннолетней падчерицы Д.П., 2007 года рождения, тело которой обнаружено на территории Чуйской области, пишет пресс-служба ГУВД Бишкека.



По данному факту следственная служба ГУВД Бишкека возбудила уголовные дела по статьям 165 (Похищение человека) и 122 (Убийство) Уголовного кодекса КР.