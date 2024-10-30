ГКНБ: Имамидин Ташов нанес себе увечья, чтобы привлечь внимание общественности

ГКНБ КР в отношении распространенной информации адвокатом И.Ташова сообщает, что И.Ташов нанес себе телесные повреждения преднамеренно с целью привлечения внимания со стороны общественности.

При этом, ГКНБ отмечает, что 30 октября с.г. в 9:00ч. во время планового обхода сотрудниками СИЗО ГКНБ КР было обнаружено две колото резанные раны в области живота И.Ташова, и была оказана первая медицинская помощь медперсоналом СИЗО ГКНБ до приезда скорой помощи. По приезду скорой помощи принято решение отвести И.Ташова в 4-ю городскую больницу. На тот момент состояние следственно-арестованного оценивалось как стабильное.

Со слов сокамерника И.Ташова, последний при себе держал лезвию от одноразовой бритвы, чем и нанес себе телесные повреждения. По некоторым данным, следственно-арестованный целенаправленно готовился к суицидальным действиям в сговоре со своими близкими родственниками.

Во время осмотра врачом-хирургом 4-й горбольницы И.Ташов, якобы жаловался на пытки в СИЗО ГКНБ КР, что данный факт не соответствует действительности. Об этом свидетельствуют камеры видеонаблюдения по всему периметру СИЗО ГКНБ КР. При этом, со стороны ГКНБ были уведомлены органы прокуратуры, и вызваны сотрудники Национального центра по предупреждению пыток КР. На что И.Ташов на отрез отказался отвечать на вопросы сотрудников НЦПП КР.

В настоящее время по решению Первомайского районного суда г.Бишкек И.Ташов этапирован в СИЗО №21 СИН при МЮ КР.