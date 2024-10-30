ГКНБ вернул на баланс государства стадион и бассейн «Сельмаш»

ГКНБ КР в ходе работы по возврату незаконно выданных в частную собственность объектов недвижимости на территории г.Бишкек был установлен факт незаконной приватизации территории стадиона и бассейна, ранее принадлежавших заводу сельскохозяйственного машиностроения им.М.В.Фрунзе.

Следует отметить, что стадион и бассейн относились одновременно к территории парка имени Фучика и имели статус социальных объектов, при этом находились в пользовании работников завода им.М.Фрунзе, в связи с чем и назывался «Сельмаш». В ходе приватизации объектов на территории завода им.Фрунзе частные лица в сговоре с должностными лицами получили правоудостоверяющие документы о праве частной собственности на стадион и бассейн.

По данному факту Госкомитетом было возбуждено уголовное дело, в рамках которого со стороны ДУМИ мэрии города Бишкек в судебные органы был направлен иск о признании недействительными действия, совершенные со стадионом «Сельмаш».

Согласно решения Ленинского районного суда и Бишкекского городского суда, отмеченная территория передана в муниципальную собственность мэрии г.Бишкек. Тем самым в пользу государства возвращены объекты стоимостью в 1 084 248 000 (один миллиард восемьдесят четыре миллиона двести сорок восемь тысяч) сом, общей площадью 3,6 га.

Отныне возвращенные социальные объекты будут использоваться исключительно в интересах жителей г.Бишкек и гостей столицы.

ГКНБ КР продолжает целенаправленную работу по выявлению и пресечению аналогичных фактов.