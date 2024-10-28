Ущерб более миллиона долларов. Экс-замглавы ГНС Адилет Дубанаев все еще в СИЗО

Бывший заместитель председателя налоговой службы Кыргызстана Адилет Дубанаев был задержан по подозрению в коррупции.

Ущерб по делу оценили более чем в $1 млн, и он все еще в СИЗО. Об этом редакции Kaktus.media сообщили сотрудники силовых структур.

По их словам, в июне 2024 года в рамках возбужденного уголовного дела по факту коррупции при проведении закупок по проекту Всемирного банка "Модернизация налогового администрирования и статистической системы" (МНАСС) был задержан заместитель председателя ГНС Д. А. С. (Дубанаев Адилет Сабырбекович). Он был отправлен в СИЗО ГКНБ.

В октябре ему продлили срок содержания в СИЗО до 14 декабря 2024 года.

По версии следствия, ответственные сотрудники налоговой службы и другие заинтересованные лица закупили товары и услуги на $4 млн 878 тыс. 894, завысив стоимость отдельных наименований компьютерной техники, сетевого оборудования и услуг в сотни раз.

Отметим, что Адилет Дубанаев был освобожден от должности замглавы налоговой службы через два дня после его задержания сотрудниками ГКНБ.