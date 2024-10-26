Сотрудника Патрульной службы милиции по Бишкеку подозревают в получении взятки

Сотрудника Патрульной службы милиции Бишкека подозревают в получении взятки.

Об этом сообщила пресс-служба МВД.

По ее данным, в службу внутренних расследований МВД с заявлением о незаконных действиях сотрудников управления Патрульной службы милиции по Бишкеку обратился гражданин А.А.

В ходе проверки установлено, что сотрудники УПСМ остановили автомобиль, за рулем которого находился гражданин, который решением суда на год лишен права на управление автомашиной.

«Но вместо законных действий, они составили протокол правонарушения на имя супруги водителя и водворили автомобиль на штрафную стоянку. При этом взяли с него 5 тысяч сомов и заставили подписать протокол о правонарушении», — сообщили в МВД.

По факту Следственная служба МВД возбудила уголовное дело по статье 342 (получение взятки) УК КР.

По подозрению в совершении преступления задержан и водворен в изолятор временного содержания прапорщик милиции Б.Д.

Проводятся оперативно-следственные мероприятия по установлению других причастных к данному факту сотрудников и других аналогичных фактов.