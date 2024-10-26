В Кыргызстане с начала года возбуждено почти 28 тысяч уголовных дел

На коллегии с докладом выступил первый заместитель главы ведомства Адылбек Бийбосунов.

«За девять месяцев 2024-го на территории республики возбуждено 29 тысяч 872 уголовных дела, из них органами внутренних дел — 27 тысяч 713, что составило 92,8 процента. Динамика относительной преступности снизилась на 17,4 процента», — сказал он.

Особое внимание уделено недостаткам в оперативной деятельности, результатам проверки работы органов внутренних дел в регионах. Подчеркнута необходимость приложить все усилия для выполнения поставленных задач, повышения позиций среди государственных органов и в международных рейтингах.

Адылбек Бийбосунов призвал подчиненных правильно воспринимать критику и добавил, что необходимо скорректировать слабые стороны, усилить основные направления деятельности, применить новый подход.