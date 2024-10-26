Суд арестовал россиянина в городе Ош

Ошский городской суд заключил под стражу россиянина, задержанного по подозрению в краже на территории РФ. Как сообщили в пресс-службе УВД города Ош, Ошский городской суд избрал в отношении Э.М.М., 1999 года рождения, меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 1 месяц.

Как проинформировала ранее пресс-служба УВД , гражданин России Э.М.М., 1999 года рождения, был задержан 21 октября 2024 года.

Правоохранительные органы России объявили его в межгосударственный розыск в связи с подозрением в совершении преступления по ст. 158 ч.2 («Кража») УК РФ. Э.М. был объявлен в розыск по линии Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по городу Москве (ГУФСИН России по городу Москве).

Прорабатывается вопрос его экстрадиции в Россию. Данная статья является интеллектуальной и авторской собственностью издания Turmush. Перепечатка материала с сайта невозможна без письменного разрешения редакции.