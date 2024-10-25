Райымбека Матраимова оставили в СИЗО до 26 декабря

Суд продлил содержание под стражей экс-замглавы таможни Райымбеку Матраимову. Информацию редакции подтвердили в Первомайском райсуде.

Суд сегодня удовлетворил ходатайство следователя ГСУ ГКНБ КР и продлил срок ареста Матраимову до 26 декабря.

Как уточняется, постановлением Первомайского райсуда Бишкека от 24 октября 2024 года ходатайство следователя ГСУ ГКНБ КР удовлетворено. Срок применения меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении М. Р. Ы. продлен на срок следствия - до 26 декабря 2024 года.

Напомним, в январе ГКНБ объявил в розыск Раима Матраимова, ему заочно было предъявлено обвинение по статье 169 «Пособничество в ограничении свободы перемещения лица с насильственным его удержанием при отсутствии признаков должностного преступления» УК КР. 25 марта его задержали в Баку на следующий день доставили в Бишкек.

Кроме того, ранее в Бишкеке задержали 5 граждан Азербайджана - членов международной ОПГ, которые, по данным ГКНБ, готовили покушение на первых лиц государства. В спецслужбе также сообщили, что наемники были связаны с Райымбеком Матраимовым, который находился в Баку.

Помимо самого Райымбека Матраимова также были задержаны его братья Тилек, Руслан и Исламбек. Руслана и Исламбека Матраимовых подозревают в легализации (отмывании) преступных доходов. А Тилеку Матраимову предъявлено обвинение в злоупотреблении служебным положением.

Источник: vesti.kg