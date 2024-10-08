Писателя Олжобая Шакира отпустили под пробацию на три года

Публициста Олжобая Шакира отпустили под пробацию на три года, сообщают СМИ.

Коллегия судей Верховного суда на заседании 8 октября вынесла окончательное решение по делу публициста и писателя Олжобая Шакира.

Как сообщил «Клоопу» его адвокат Бакыт Автандил, суд оставил в силе обвинительный приговор, но заменил лишение свободы на три года пробационного надзора. Таким образом, Верховный суд изменил решение предыдущих инстанций суда, которые приговорили публициста к пяти годам колонии. Вскоре его должны отпустить на свободу.

Олжобая Шакира задержали в августе 2023 года, с тех пор он находился в СИЗО. В ГКНБ тогда сообщили, что он размещал на своих страницах в соцсетях «публикации провокационного характера, содержащие призывы к активному неподчинению законным требованиям представителей власти и массовым беспорядкам».

Сам публицист говорил, что уголовное дело против него возбуждено необоснованно и он не согласен с выдвинутыми против него обвинениями.

До своего задержания Олжобай Шакир на своей странице в Фейсбуке сообщал, что намерен провести митинг против передачи Узбекистану четырех пансионатов на Иссык-Куле.