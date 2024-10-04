Задержаны завотделением и врач Нацгоспиталя – ГКНБ

Задержаны должностные лица отделения челюстно-лицевой хирургии Национального госпиталя при Министерстве здравоохранения КР. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

ГКНБ КР активно ведет работу по предотвращению и демонтажу коррупционных проявлений в министерствах и ведомствах КР, а также выявлению должностных преступлений государственными служащими.

В рамках возбужденного уголовного дело , по факту систематического получения денежных средств и легализации преступных доходов задержаны должностные лица отделения челюстно-лицевой хирургии Национального госпиталя при Министерстве здравоохранения КР, в частности, заведующий отделение челюстно-лицевой хирургии К.А.С. и врач А.Ш.А., в отношении которых избрана мера пресечения в виде заключения в СИЗО ГКНБ КР.

Установлено, что заведующий К.А.С. и его близкие родственники имеют имущество на предварительную сумму свыше 2 млн. долларов США. Данная сумма не совпадает с реальнымы доходами полученных от деятельности в госпитале заведующего, когда его ежегодный заработок составляет 400 тысяч. сомов.

В настоящее время в рамках уголовного дела устанавливаются другие соучастники данного преступления и фактов противоправных действий. В связи с чем, гражданам пострадавших от противоправных деяний вышеуказанных задержанных лиц просим обратиться в ГКНБ КР.